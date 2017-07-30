﻿الزمالك المصري يفوز على النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي يتأهل للدور قبل النهائي

القاهرة ـ د ب أ: انتزع الزمالك المصري فوزا صعبا من النصر السعودي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في لكرة القدم.

تقدم الزمالك بهدف سجله حازم إمام في الدقيقة الثانية وتعادل النصر عن طريق ليوناردو بيريرا في الدقيقة 12 ثم أضاف محمود حمدي (الونش) الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 37.

وأهدر ليوناردو ركلة جزاء تصدى لها أحمد الشناوي حارس الزمالك في الدقيقة 29.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد النصر عند نقطة واحدة في قاع المجموعة ليودعا سويا منافسات البطولة.

وكان فريق الفتح الرباطي المغربي قد تأهل للدور قبل النهائي كأول المجموعة بعد أن تعادل مع العهد اللبناني 1 / 1.

جاءت المباراة سريعة من الطرفين وتبادلا الهجمات الخطيرة على المرميين خاصة وأن دفاع الفريقين ظهر مرتبكا بشدة.

لم تمر سوى دقيقتين فقط حتى كشر الزمالك عن أنيابه الهجومية بتسجيل الهدف الأول عندما سدد حازم إمام الكرة من خارج منطقة جزاء النصر سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس متعب شراحيلي.

وأضاع أحمد الفريدي فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة السادسة عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الزمالك استلمها الفريدي داخل منطقة الست ياردات وسددها لتصطدم بإبراهيم صلاح قبل أن ترتد للفريدي مرة أخرى ليسددها ولكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ورد الزمالك بعدها بدقيقتين عندما مرر حازم إمام الكرة لأسامة إبراهيم داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية أمسكها شراحيلي على مرتين.

وفي الدقيقة العاشرة كاد خالد الغامدي لاعب النصر أن يحرز هدفا بالخطأ في مرماه عندما توغل حازم إمام من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية حاول الغامدي إبعادها لتصطدم بأسفل القائم الأيمن لشراحيلي.

وفي الدقيقة 12 تمكن فريق النصر من تعديل النتيجة عن طريق ليوناردو بيريرا فبعد عدة مراوغات من الفريدي على حدود منطقة الجزاء مرر الكرة لليوناردو داخل منطقة جزاء الزمالك من الناحية ايلسرى ليقابلها بتسديدة قوية سكنت مرمى الشناوي.

وكاد الزمالك أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 16 عندما استلم باسم مرسي الكرة داخل منطقة جزاء النصر وسدد كرة قوية لكن الحارس متعب شراحيلي تألق وتصدى للكرة.

وكاد النصر ان يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21 عندما انطلق ليوناردو بالكرة من الناحية اليسرى ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء لعبد العزيز الجبرين القادم من الخلف ليسدد كرة قوية أنقذها الشناوي لترتد امام يحيى الشهري الذي سددها لكن أحد مدافعي الزمالك أبعدها من على خط المرمى.وفي الدقيقة 28 احتسب الحكم ركلة جزاء للنصر السعودي مشكوك في صحتها عندما لعب ليوناردو كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بأسامة إبراهيم حيث اعتبرها الحكم انها لمست يديه ونفذها ليوناردو لكن الشناوي تألق وتصدى للكرة لترتد لليوناردو الذي أطاح بها بعيدا عن المرمى.

انحصر اللعب في وسط الملعب بعد الهدف لتمر الدقائق سريعا قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 2 / 1.

ضغط الزمالك هجوميا مع بداية الشوط الثاني في محاولة لإضافة هدف ثالث يريح أعصاب لاعبيه فيما تراجع فريق النصر لامتصاص حماس منافسه واعتمدوا على شن هجمات مرتدة.

وأهدر فريق النصر فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 53 ، فمن هجمة مرتدة انطلق يحيى الشهري بالكرة حتى وصل على حدود منطقة الجزاء ومرر كرة بينية سددها مباشرة محمد السهلاوي باتجاه المرمى لكن الشناوي تألق وأبعد الكرة لركلة ركنية لم تستغل.

وأنقذ القائم الأيمن للحارس أحمد الشناوي هدفا مؤكدا للنصر في الدقيقة 62 عندما لعب أحمد الفريدي تمريرة بينية لليوناردو حيث انفرد بالشناوي وسدد الكرة لحظة خروج الحراس لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن يبعدها الدفاع من على خط المرمى.

ورغم وجود محاولات هجومية من الفريقين إلا ان اللعب انحصر في وسط الملعب خاصة وأن كلاهما فشل في تشكيل خطورة حقيقية على المرمى.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك على النصر 2 / 1.