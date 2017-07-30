﻿الفيش يقود سان جيرمان للتتويج للمرة الخامسة

باريس ـ د ب أ: قاد المدافع البرازيلي الدولي داني الفيش فريقه الجديد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه عبر الفوز على مضيفه موناكو 2 / 1 السبت الماضي.

وسجل الفيش هدفا وصنع أخر ليستهل مشواره الرسمي مع الفريق بالتتويج بلقب الكأس عقب انضمامه في وقت سابق من الشهر الجاري إلى سان جيرمان عقب فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وتقدم جبريل سيدبي بهدف لموناكو في الدقيقة 30 ولكن الفيش رد بهدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 51 ثم صنع هدف الفوز لزميله ادريان رابيو في الدقيقة 63.

وتوج سان جيرمان بلقبه الثالث في 2017 بعدما حصد لقب كأس فرنسا على حساب انجيه بنتيجة 1/ صفر بجانب فوزه بلقب كأس الرابطة الفرنسية على حساب موناكو بنتيجة 4 /1 وحصد سان جيرمان لقب كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد أن فاز باللقب ست مرات.

واكتفى موناكو بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وفشل في حصد لقبه الخامس في كأس السوبر بعد أن سبق له الفوز باللقب في أربع مرات.

وينفرد اولمبيك ليون بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر برصيد ثمانية كؤوس.

ومرت أول خمس دقائق من المباراة دون أي خطورة على المرميين ولكن الأفضلية كانت من نصيب موناكو.

وعلى عكس سير اللعب كاد داني الفيش أن يتقدم بهدف لسان جيرمان في الدقيقة السابعة ولكن دانييل سوباسيتش حارس موناكو وقف له بالمرصاد.

وبمرور الوقت فرض سان جيرمان هيمنته على مجريات اللعب ولكن الفريق افتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وتقدم المدافع جبريل سيدبي بهدف لموناكو في الدقيقة 30 عبر تسديدة عالية (لوب) سددها بشكل رائع في شباك الحارس الفونس اريولا.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد ماركو فيراتي أن يدرك التعادل لسان جيرمان عبر تسديدة قوية ولكن سوباسيتش وقف له بالمرصاد.

وبعد مرور ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني سجل داني الفيش هدف التعادل لسان جيرمان من ضربة حرة نفذها مباشرة في الشباك.

وكان الفيش قريبا من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60 عبر تسديدة رائعة ولكن سوباسيتش أبعد الكرة بصعوبة إلى ضربة ركنية.

وأضاف لاعب الوسط الشاب ادريان رابيو الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 63 من ضربة رأس مستغلا عرضية متقنة من الفيش.

ولم تشهد أخر ربع ساعة من المباراة ، التي جرت وسط حضور جماهيري بلغ 45 الف مشجع، أي جديد ليتوج سان جيرمان باللقب في النهاية.