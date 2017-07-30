﻿أرسنال الإنكليزي يكتسح بنفيكا البرتغالي بخماسية وديًا

لندن ـ الأناضول: اكتسح فريق أرسنال الإنكليزي، السبت الماضي، نظيره بنفيكا البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية لكرة القدم، التي جرت بين الفريقين استعدادًا للموسم الكروي الجديد. وافتتح بنفيكا التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق فرانكو تشيرفي، ورد أرسنال سريعا عن طريق ثيو والكوت بهدفين متتاليين في الدقيقتين 24 و32. وبعدها، تعادل إدواردو سالفيو لبنفيكا في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

أما الشوط الثاني فكان كله لصالح أرسنال، حيث سجل ليساندرو لوبيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، والفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 64، وأليكس إيوبي في الدقيقة 70.