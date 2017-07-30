تالين (أستونيا) ـ أ ف ب: تجوب حافلات صغيرة من دون سائق منذ عطلة نهاية الاسبوع الحالية شوارع وسط تالين في إطار مشروع تجريبي اطلق بمناسبة تولي استونيا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقال مارتن كافاتس المكلف التكنولوجيات في حكومة استونيا خلال إطلاق المشروع «قبل 15 عاما كانت الهواتف الذكية والتوقيع الالكتروني والسيارات الكهربائية وصناديق الدفع الآلي في المتاجر الكبرى تبدو لنا ضروبا من الخيال العلمي.»

واضاف: «أما بالنسبة لأطــفال اليوم لم تعد فكرة الاستغناء عن اجازات قيــــــادة السيارة لهم بغريبة» مؤكدا ان «تطوير التكنولوجيات الجديدة اساسي لاستونيا واوروبا.»

وستسير حافلتان تتسع كل واحدة ثمانية ركاب لمدة شهر خلال ستة ايام في الاسبوع على مسار محدد في وسط المدينة. ووسيلة النقل هذه مجانية. ويوضح دليل للركاب الجوانب التقنية للمشروع.