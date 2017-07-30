﻿ الأميرة ديانا تثير جدلا في بريطانيا بعد 20 عاما على مصرعها

لندن ـ أ ف ب: حاول شقيق الأميرة ديانا ان يمنع بثا وثائقيا للمرة الأولى في بريطانيا يتناول حياتها العاطفية وفشل زواجها من الامير تشارلز على ما ذكرت الصحيفة الاسبوعية «ميل اون صنداي» الاحد.

واكدت محطة «تشانل فور» ان الكونت تشارلز سبنسر شقيق ديانا اتصل بها إلا انها شددت على انها ستستمر في بث الفيلم الذي يثير جدلا الاحد المقبل.

ويستند الوثائقي «ديانا: إن هير اون ووردز» الى مشاهد صورها بين عامي 1992 و1993 بيتر سيتيلين استاذ الالقاء للاميرة ديانا التي توفيت في 31 آب/اغسطس 1997 في حادث سير في باريس.

وكانت محطة «ان بي سي» الامريكية بثت الشريط العام 2004 بعد معركة قضائية طويلة الا انه لم يسبق ان عرض عبر محطة تلفزيونية بريطانية. لكن يمكن مشاهدته عبر منصات مثل يوتيوب.

ومع اقتراب الذكرى العشرين لوفاة الأميرة، تتنافس الصحف البريطانية على «كشف» معلومات واردة في الوثائقي،

وتروي الأميرة فيه كيف انها فكرت في الفرار من قصر باكينغهام اعتبارا من الثمانينيات مع حارسها باري ماناكي الذي اغرمت به وقد توفي في حادث دراجة نارية في لعام 1987. وألمحت في مقطع لاحق في الشريط الى إمكانية ان يكون ماناكي تعرض «للتصفية.» وتتناول ديانا مطولا مصاعب زواجها من الأمير تشارلز الذي التقته 13 مرة فقط قبل زواجها.

وهي انتقدت كذلك العائلة المالكة وعدم توفير الدعم لها.

ويثير بث هذه المشاهد عبر محطة تلفزيون بريطانية إزعاجا كبيرا في أوساط الأميرة ولا سيما صديقتها الكبيرة وزا مونكتون التي اعتبرت المشروع «مشينا.» وقالت لصحيفة «دايلي ميل»: «تصوروا الألم الذين سيلحق بعائلتها وبنجليها» الأميرين وليم وهاري.

وبررت «تشانل فور» عزمها بث الشريط ببعده «التاريخي»

وقد شارك الأميران وليم وهاري للتو في وثائقي آخر بث عبر محطة «آي تي في» تحدثا فيه عن والدتهما.