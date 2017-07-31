بلدة محاصرة في الغوطة الشرقية تتلقى مساعدات للمرة الأولى منذ 5 سنوات

بيروت- (أ ف ب): تلقّت بلدة النشابيّة الخاضعة لحصار قوّات النظام السوري الأحد مساعدات من الأمم المتحدة هي الأولى منذ خمس سنوات، وفق ما أعلن مصدر في وكالة أمميّة تعنى بتوزيع مساعدات.

تقع النشابية في غوطة دمشق الشرقيّة المشمولة بخطّة “خفض التصعيد” التي أبرمتها كلّ من روسيا وإيران حليفتا النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة.

وقال المصدر الأممي “إنها المرّة الأولى التي تدخل فيها قافلة إنسانيّة إلى النشابية منذ خمس سنوات”. أضاف انّ المساعدات الغذائية وغير الغذائية وزّعت على 7200 شخص.

وكانت روسيا أعلنت الثلاثاء توزيع أكثر من عشرة آلاف طنّ من المساعدات الغذائيّة في الغوطة. غير أنّ المصدر الأممي اعتبر أنّ المساعدات تبقى بوجه عام “غير كافية” في هذه المنطقة.