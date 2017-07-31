وزيرة الجيوش الفرنسية تتعهد منح قواتها سبل محاربة المقاتلين

(أ ف ب): بدأت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد جولة افريقية في تشاد حيث تعهدت منح العسكريين الفرنسيين المنتشرين في إطار عملية برخان “الوسائل الضرورية لتنفيذ” مهمتهم.

وصرحت بارلي أمام قائد قوة برخان في نجامينا لمكافحة المقاتلين وتقديم الدعم لدول منطقتي الساحل والصحراء “يمكنكم الاعتماد على تصميمي من أجل الحصول على الوسائل الضرورية لتنفيذ مهمتكم”.

واضافت بارلي “انها معركتي، لا تتضمن مخاطر كمهمتكم بالطبع لكنني أردت أن ابلغكم بذلك فلا شك أن الاصداء من باريس وصلتكم”.

وكان قائد أركان الجيوش الفرنسية بيار فيلييه استقال من مهامه اثر احتجاجه في جلسة مغلقة على اقتطاعات بـ850 مليون يورو من ميزانية الدفاع للعام 2017.

ومن المفترض أن تجري بارلي محادثات الاثنين الرئيس التشادي ادريس ديبي، ثم تتوجه إلى النيجر حيث تلتقي الرئيس محمد يوسفو، ومنها إلى مالي حيث تجتمع الى الرئيس ابراهيم بوبكر كيتيا، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.

وسترافق وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون در ليين الوزيرة الفرنسية في قسم من جولتها.

وتنشر فرنسا أربعة آلاف جندي في اطار عملية برخان لمحاربة المقاتلين، وقد دعت مؤخرا إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الدول الساحل الخمس: موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتتطلب هذه القوة التي يفترض ان يبلغ عديدها خمسة آلاف عسكري تمويلا بقيمة 423 مليون يورو لا يزال غير متوفر وقد أبدت الولايات المتحدة ترددا شديدا ازاءها.

وشددت الوزارة على أن بارلي “ستعيد التأكيد على دعم فرنسا لقوة مشتركة بين دول الساحل”، من المفترض ان “تلعب دورا أساسيا في مكافحة الارهاب وعمليات التهريب التي تساهم في انعدام الاستقرار في المنطقة”.

وكانت الجماعات المقاتلة المرتبطة بالقاعدة التي سيطرت على شمال مالي في 2012 طردت منها أساسا بفضل تدخل عسكري دولي اطلق في كانون الثاني/ يناير 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن مناطق واسعة لا تزال تفلت من سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تستهدف بانتظام بهجمات دامية وامتد التوتر إلى مناطق اخرى في البلاد.