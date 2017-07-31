تركيا.. شلال “مضيق القمر” بقونيا على موعد مع عشاق الطبيعة

(الأناضول): “آي بوغازي” (مضيق القمر) شلال بوادي “تشتمي” في قضاء “طشقند” بولاية قونيا التركية، ينتظر عشاق الطبيعة والتصوير.

والشلال الذي تشكل من خلال تدفق مياه نهر صغير وسط واد ضيق، يشتهر بجمال طبيعته وكرم أهالي المنطقة.

وتندفق الى وادي “تشتمي” الذي تحيط به منحدرات وعرة وسط جبال شاهقة، عشرات الشلات الصغير والكبيرة، أبرزها “مضيق القمر” الذي يبلغ ارتفعه نحو 50 متراً.

وافتتحت بلدية طشقند مسطحات للنزهة بجوار الشلال، دون المساس بطبيعة المنطقة، بغية إتاحة الفرصة للزوار في التقاط الصور والمشاهد أمام الشلال.

ويوجد على مسطحات النزهة التي افتتحتها البلدية، مطعم يقدم المأكولات والمشروبات الشعبية، كما يمكن العبور إلى الطرف الآخر من النهر الصغير باستخدام جسر من جذوع الشجر.