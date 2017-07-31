حزب الله يستعد لمبادلة أسراه ومغادرة مسلحي “تحرير الشام” المنطقة الحدودية اللبنانية

(رويترز): قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، إن الاستعدادات بدأت الاثنين لنقل مسلحي هيئة تحرير الشام وأقاربهم من المنطقة الحدودية اللبنانية إلى سوريا، مقابل الإفراج عن أسرى لحزب الله.

وقال الإعلام الحربي في وقت سابق، إنه في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وهيئة تحرير الشام الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي، سيغادر نحو تسعة آلاف شخص إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا الاثنين.