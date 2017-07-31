الطيران العراقي يقصف قوة لتنظيم “الدولة” قرب الحدود مع سوريا

(د ب أ): أفاد بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة صباح الاثنين، بأن طيران الجيش العراقي قصف قوة تابعة لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) داخل الأراضي العراقية قرب الحدود مع سوريا، وقتل 20 من عناصر التنظيم.

وأوضح البيان، أن “طيران الجيش، واستناداً لمعلومات الحشد الشعبي، وجه ضربة جوية أسفرت عن تدمير قوة تابعة لعناصر (داعش) الإرهابي حاولت التعرض على خط الصد في منطقة تل صفوك قرب الحدود السورية”.

وأضاف أن القصف، أسفر عن “قتل 20 إرهابياً وتدمير ست عجلات، واحدة منها كانت مفخخة وحرق وتدمير كدس للعتاد”.

ونفت الخلية صحة الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية أن الضربة حدثت داخل الأراضي السورية.