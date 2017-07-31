امرأة تتصل بخدمة الطوارئ لتنقذها من أفعى “ملتصقة” بوجهها

(أ ف ب): اتصلت امرأة أربعينية بخدمة الطوارئ في مدينة شفيلد لايك في ولاية أوهايو الأمريكية، لتطلب تدخل عناصرها لإنقاذها من حيّة أصلة عاصرة “ملتصقة” بوجهها.

وقامت هذه المرأة البالغة من العمر 45 عاماً والتي تهوى الأفاعي بالاتصال بخدمة الطوارئ الأمريكية “911″ بعد ظهر الخميس، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام محلية.

وشرحت الضحية بصوت مرتجف أن الحيّة، وهي من نوع أصلة عاصرة يبلغ طولها 1,60 متر، تشدّ على أنفها وأنها مطروحة أرضاً والدم يحيط بها. وأقرت بأنها “أنقذت” هذه الأفعى بالأمس مع أخرى من الفصيلة عنيها، ولديها في المجموع 11 حيّة.

ووصل عناصر الإسعاف إلى الموقع بعد أربع دقائق وتعذر عليهم إزاحة الأفعى فقرروا قطع رأسها بواسطة سكين، وفق ما صرح تيم كارد رئيس خدمة الإسعاف في شفيلد لايك لصحيفة “كرونيكل تيلغرام”.

ونقلت المرأة إلى المستشفى ووضعها ليس خطراً، بحسب ما أفادت قناة “فوكس 8 كليفلاند” المحلية.