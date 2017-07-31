رونالدو أمام المحكمة الاثنين في قضية التهرب الضريبي

(أ ف ب): يمثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، الاثنين أمام محكمة قرب العاصمة الاسبانية، في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو، لينضم إلى سلسلة من اللاعبين الذين واجهتهم سلطات الضرائب الاسبانية.

ويمثل رونالدو (32 عاما)، أفضل لاعب في العالم أربع مرات آخرها العام الماضي، أمام محكمة ضاحية بوزيولو دي ألكارون الراقية حيث يقيم، بعد انتهاء إجازته الصيفية التي تخللتها جولة ترويجية في الصين، وعودته إلى اسبانيا برفقة صديقته وعائلته.

ومن المقرر أن يكون المثول الساعة 09:30 بتوقيت غرينيتش.

وأكد متحدث باسم فريق الدفاع عن رونالدو لوكالة فرانس برس، أن البرتغالي “سيذهب ويمثل بشكل طبيعي”، رافضا الدخول في تفاصيل.

ولن يكون الدولي البرتغالي الذي تصنفه مجلة “فوربس″ الأمريكية المتخصصة كالرياضي الأعلى دخلا في العالم، أول لاعب يواجه تهما بالتهرب الضريبي في اسبانيا، اذ سبقه إلى هذه الخانة عدد من اللاعبين أبرزهم غريمه الأبرز في برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي.

وحكم على ميسي ووالده خورخي عام 2016 بالسجن 21 شهرا لادانته بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو، الا ان القضاء الاسباني قرر في تموز/ يوليو الحالي استبدال عقوبة السجن (التي كانت لن تنفذ في أي حال بحسب النظام القضائي في اسبانيا)، والاستعاضة عنها بغرامة مالية إضافية.

ويوجه القضاء الاسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو (17,3 ملايين دولار أمريكي)، واستغلال “هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لاخفاء مداخيل حصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب”.

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو “خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في اسبانيا”، وذلك عن طريق شركات “أوفشور” مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في ايرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

- ضمير مرتاح

كما تشير السلطات إلى أن رونالدو صرح عن مداخيل مرتبطة باسبانيا بقيمة 11,5 ملايين دولار فقط بين العامين 2011 و2014، في حين ان القيمة الحقيقية لمداخيله خلال تلك الفترة ناهزت 43 مليون يورو.

كما تتهمه السلطات بانه رفض بشكل متعمد إدراج إيرادات بلغت 28,4 ملايين يورو مرتبطة بحقوق بيع الصورة بين العامين 2015 و2020 الى شركة اسبانية.

الا ان رونالدو يصر منذ البداية على براءته من هذه التهم، وانه قام بالتصريح عن مداخيله كاملة وبشكل رسمي.

ومنذ توجيه الاتهام اليه في حزيران/ يونيو الماضي، التزم رونالدو الصمت إلى حد كبير، واكتفى بالقول قبيل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا، انه “مرتاح الضمير” في هذه القضية، ليضيف بعد يومين ان الصمت هو “أفضل رد” على الاتهامات.

وعلى رغم هذا “الهدوء” على الجبهة القضائية، تفاعلت القضية بشكل واسع في عالم كرة القدم، لاسيما بعدما تبعتها سلسلة من التقارير الصحافية عن نية اللاعب، أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي الاسباني مع 407 أهداف (بحسب الموقع الالكتروني للنادي)، أعرب عن رغبته في الرحيل عن الفريق الذي انضم الى صفوفه عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي.

وألمحت هذه التقارير الى وجود رابط بين الاتهام القضائي الاسباني ورغبة اللاعب البرتغالي في الانتقال للعب مع ناد آخر في بلد آخر.

الا أن رونالدو أدلى في مراحل لاحقة بتصريحات صحافية شدد فيها على نيته البقاء مع الفريق الذي قاده في الموسم المنصرم إلى إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 2012، والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

كما أشار مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان الى بقاء لاعبه.

وبحسب تقارير لخبراء في قضايا الضرائب والمداخيل في اسبانيا، يواجه رونالدو في حال إدانته “غرامة لا تقل عن 28 مليون” يورو، وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام ونصف عام.

وبحسب مجلة “فوربس″، بات رونالدو منذ تمديد عقده مع ريال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 حتى 2021، الرياضي الأعلى دخلا في العالم، وحقق في موسم 2016-2017 نحو 93 مليون دولار.