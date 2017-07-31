شركة يملكها ورثة رفيق الحريري تخرج نهائياً من السوق السعودي

(د ب أ)- أعلنت شركة “سعودي أوجيه” ،المملوكة لورثة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ، في تعميم على موظفيها عن خروجها من السوق السعودي بشكل نهائي وكامل اعتباراً من الاثنين.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم عن مصادر قولها إن شركة السعودية للكهرباء ستوقف خدماتها عن شركة “سعودي أوجيه” اعتباراً من اليوم.

وأشار الى أن الشركة لم تكن تملك سوى 3 عقود لمشاريع مازالت مدتها مفتوحة، وهي عقد تشغيل وصيانة لمدة 15 عاماً لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومشروع بناء قصر خادم الحرمين الشريفين في طنجة، إلى جانب مشروع بناء في مشاعر منى، موضحة أنه تم التعاقد مع شركات أخرى لإدارتها.

وحول مستحقات العاملين السعوديين والأجانب في “سعودي أوجيه” قال المصدر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أكدت للموظفين أن صرف المستحقات غير مؤكد حتى الآن؛ لعدم وجود أصول للشركة حالياً.

وأشار الى أن الموظفين الأجانب وكلوا محامين لمتابعة مستحقاتهم، بينما طلبت وزارة العمل من السعوديين رفع قضية على الشركة لدى محامي الوزارة.

وكانت “سعودي أوجيه” وزعت خطاباً على جميع منسوبيها وموظفيها بداية شهر يونيو /حزيران الماضي يفيد بأن 31 يوليو /تموز الجاري هو آخر يوم عمل للشركة، متضمناً مدة الإخطار المنصوص عليه في نظام العمل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قالت في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها تعمل على نقل 600 سعودي في الشركة إلى منشآت أخرى، وتوجيه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الآخرين.