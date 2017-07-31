محامي نتنياهو كان ينتظر الحصول على ملايين الدولارات من وراء صفقة الغواصات مع ألمانيا

(د ب أ): ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المستشار القانوني الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان ينتظر الحصول على عمولة تقدر بملايين الدولارات من وراء خطط صفقة الغواصات مع شركة “تيسن كروب” الألمانية للأنظمة البحرية.

وأوضحت التقارير الاثنين أن المحامي ديفيد شيمرون، وهو أيضا قريب لنتنياهو، كان من المفترض أن يحصل على عمولة بقيمة 9 ملايين دولار؛ أي ما يعادل نحو 20% من رسوم الوساطة التي تبلغ إجمالي قيمتها 45 مليون دولار، عند إتمام الصفقة وذلك مقابل إضافة بنود معينة في الاتفاق بين ألمانيا وإسرائيل.

وذكرت محطة “تشانال 10″ التليفزيونية الإسرائيلية أن شيمرون نفى صحة هذه البيانات، مضيفا أنها “بعيدة تماما عن الواقع″.

واستندت التقارير الإعلامية إلى إفادات شريك المبيعات الإسرائيلي لشركة “تيسن كروب” الألمانية، ميكي جانور. وكان قد أعُلن مؤخرا أن جانور صار شاهد ملك في التحقيقات التي تجرى حول هذه الصفقة.

وكان شيمرون، الذي من المنتظر أن تحقق معه الشرطة مجددا، ذكر من قبل أنه تلقى من جانور فقط أتعاب المحاماة.

وتجدر الإشارة إلى أن جانور وشيمرون ضمن مجموعة تضم سبعة أفراد آخرين تم القبض عليهم في إطار تحقيقات بتهمة الفساد.

وبحسب بيانات الشرطة، تدور الاتهامات الموجهة ضد السبعة حول الاشتباه في غسل الأموال والاحتيال. ويقبع بعض المتهمين رهن الإقامة الجبرية حاليا.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، تتعلق الصفقة، التي تقدر قيمتها بنحو 1,8 مليار يورو، بشراء إسرائيل لثلاث غواصات من شركة “تيسن كروب”.

كما أبرمت إسرائيل اتفاقا عام 2015 لشراء أربع سفن حربية ألمانية.

وواجه نتنياهو العام الماضي اتهامات بعقد صفقة شراء الغواصات ضد رغبة الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبحسب تقارير إعلامية، يرى خبراء أمن أن الصفقة باهظة التكاليف، وكان من الأفضل استثمار هذه الأموال في أنظمة تسليح أخرى.