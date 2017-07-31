واشنطن تمد مسلحين أكراد في سوريا بـ100 شاحنة محملة بالعتاد العسكري

(الأناضول): قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية، 100 شاحنة محملة بالمعدات العسكرية والذخيرة، لتنظيم “ب ي د”، (الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” في سوريا).

وأكد مراسل الأناضول في محافظة الحسكة السورية، عبور 100 شاحنة محملة بمعدات عسكرية من العراق، الأحد، إلى الحسكة شمال شرقي سوريا، والخاضعة لسيطرة تنظيم “ب ي د” ، ومن ثم توجهت إلى شمالي مدينة الرقة (شمال شرق).

وأشار إلى أنّ القافلة تضمنت مركبات مدرعة من طراز همر، وسيارات رباعية الدفع ورافعات وآليات.

وبحسب وثائق حصلت عليها الأناضول من وزارة الدفاع الأمريكية، تضمن لائحة المعدات العسكرية المقدمة للتنظيم، بحجة محاربة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، 12 ألف بندقية AK47 (كلاشينكوف)، و6 آلاف بندقية آلية، و3 آلاف و500 رشاش آلي، و3 آلاف قاذفة آر بي جي أمريكية الصنع، وألف قاذفة صواريخ من طرازي إيه تي 4 الأمريكية، وإس بي جي 9 الروسية المضادة للدبابات، و235 قذيفة هاون، و100 قناصة، و450 منظارًا ليليًا، و150 منظار أشعة تحت الحمراء.

وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة 729 شاحنة محملة بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة وذخيرة، إلى مناطق “ب ي د/ بي كا كا” بين 5 حزيران/ يونيو الماضي و27 تموز/ يوليو الجاري.

وأعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انطلاق عملية لطرد تنظيم “الدولة” (داعش) من مدينة الرقة، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنّ واشنطن تقدم دعما عسكريا لـ “ب ي د” الذراع السوري لـ”بي كا كا”، منذ نيسان/ أبريل 2016.