وقفة في غزة دعماً للأسرى داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي

غزة – الأناضول : شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، في وقفة، دعماً للأسرى داخل سجون الإحتلال الإسرائيليي .

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمها أهالي المعتقلين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، لافتات تُطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أبنائهم، كُتب على بعضها:” الحرية للأسرى”.

وقالت الفلسطينية فائزة أبو القُمبز، والدة المعتقل “ماجد”، المحكوم بالسجن لمدة (19 عاماً)، وأمضى منهم (11 عاماً):” نشارك في الوقفة الأسبوعية، أمام مقر الصليب الأحمر، لنطالب بحماية حقوق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، وتحسين شروط حياتهم”.

وأضافت فائزة” أنا من أهالي الأسرى الممنوعين من الزيارة، أسرانا داخل السجون محرومين من رؤية ذويهم منذ سنوات طويلة، تحت ذرائع ومبررات واهية”.

واستنكرت حالة الصمت الدولي تجاه “الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون إسرائيل”.

ويعتقل الإحتلال الإسرائيلي في سجونه نحو 6500 معتقل فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.