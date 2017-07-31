مواجهات نارية في نصف نهائي البطولة العربية

” الأناضول” : أسفرت اليوم الإثنين، قرعة نصف النهائي للبطولة العربية لكرة القدم، المقامة في مصر عن صدام قوي في المباراة الاولى ما بين الأهلي المصري والفيصلي الأردني.

كما أسفرت عن مواجهة من نوع خاص بديربي شمال إفريقيا تجمع الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي.

وتقرر ان تقام المباراة الاولى لنصف النهائي بعد غد الأربعاء، على أن تقام المباراة الثانية الخميس المقبل.

وأجريت القرعة خلال مؤتمر صحفي بمدينة الإسكندرية التي تحتضن مباريات البطولة بداية من نصف النهائي وحتى المباراة النهائية.

وانطلقت البطولة الحالية التي تحمل رقم 27 في العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإسكندرية بعد غياب دام 4 سنوات عن آخر نسخة جرت في موسم 2012-2013، وتم تقسيم 12 فريقًا على 3 مجموعات حيث يتأهل لنصف نهائي البطولة أول كل مجموعة إضافة لأفضل صاحب مركز ثانٍ.

وتقام فعاليات البطولة في الفترة 22 يوليو/ تموز الجاري – 5 أغسطس/ آب المقبل، ويعد الكرخ الرياضي العراقي أكثر الفرق فوزًا بها بإجمالي 3 ألقاب، بينما يحمل اتحاد العاصمة الجزائري لقب النسخة الأخيرة.