وفاة الممثلة الفرنسية جين مورو عن 89 عاما

باريس (د ب أ)- فارقت الممثلة الفرنسية الشهيرة جين مورو الحياة عن عمر ناهز 89 عاما، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس (أ.ف.ب) اليوم الاثنين استنادا إلى مدير أعمال الممثلة الراحلة. يذكر أن الممثلة الشهيرة بصوتها الغليظ شاركت في تمثيل أكثر من 120 فيلما على مدار أكثر من 50 عاما من تاريخها الفني، من بينها أفلام دخلت تاريخ السينما، مثل “مصعد إلى السقالة” عام .1957 وحازت مورو على شهرتها العالمية عام 1961 بتجسيدها دور المرأة المتحررة في فيلم “جولس وجيم”.

تجدر الإشارة إلى أن مورو كانت من الضيوف الدائمين في المهرجانات السينمائية الكبيرة، مثل كان وبرلين. وحصلت مورو عام 2000 على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عن مجمل أعمالها، بالإضافة إلى جائزة مماثلة من مهرجان “كان” عام 2004 .ووقفت مورو، المولودة في باريس في 23 كانون ثان/يناير عام 1928 لراقصة بريطانية وصاحب مطعم فرنسي، لأول مرة أمام كاميرا السينما عام 1948، وحصلت على مدار مشوارها الفني على العديد من الجوائز السينمائية والمسرحية.