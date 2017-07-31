بايرن ميونخ يعلن اليوم عن مدير الكرة الجديد للنادي

ميونخ – د ب أ : كشف نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أنه سيعلن اليوم الاثنين عن مدير الكرة الجديد للنادي.

ولا يزال منصب مدير الكرة بالنادي البافاري شاغرا منذ أن رحل عنه لاعب المنتخب الألماني السابق ماتياس سامر ، قبل عام واحد.

وكان فيليب لام ، الذي اعتزل اللعب في نهاية الموسم الماضي ، قد رفض تولي المنصب في فبراير/ شباط الماضي.

وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد ذكرت أن من بين المرشحين للمنصب ، ماكس إبيرل ، الذي يتولى منصب مدير الكرة بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ منذ عام 2008 ، لكن إبيرل جدد العقد مع ناديه في نيسان/أبريل حتى 2022 .

ومن المقرر أن يعقد بايرن ميونخ مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين في الساعة 1530 بتوقيت جرينيتش ، للإعلان عن مدير الكرة.