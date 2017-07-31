إنترسيبت: الإمارات تشتري صمت مراكز البحث الأمريكية عن قمعها وديكتاتوريتها

“القدس العربي”:

قالت مجلة إنترسبت الأمريكية، إن دولة الإمارات العربية تُعتبر من بين أكثر دول العالم قمعا ودكتاتورية على الصعيد الداخلي، و إساءة إلى العمالة الأجنبية الضخمة على أراضيها، كما تلعب دورا رئيسياً في الحرب الدموية في اليمن، وتدير شبكة من سجون التعذيب هناك.

وأضافت المجلة، أن مجموعة من وسائل الإعلام، بينها إنترسبت، كانت قد حصلت على رسائل بريد إلكترونية ووثائق مقرصنة، عن طريق مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم “غلوبال ليكسGloballeaks”، إذ بدأت الأخيرة بإرسال صور شاشات لمحادثات وصفقات قام بها سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، تؤكد أن الإمارات مستهلك شره لأدوات التجسس والرقابة التكنولوجيا، وأنها تقوم بشكل متكرر بشراء هذه المعدات من الدول الغربية لتعقب معارضيها السياسيين.

كما لفتت المجلة إلى أنها نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن حكومة أبو ظبي جندت جيشاً من قراصنة غربيين لتحويل الإمارات إلى أكثر دول العالم استخداما لأكثر وسائل المراقبة تطوراً وتعقيداً.

وذكر التقرير، أن الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، المتخصص في شؤون الإمارات، نيكولاس ماكغيهان، قال : “إن النشطاء داخل الإمارات، متأكدون من أن الحكومة تستخدم أدوات رقابة إلكترونية لتعقبهم، وعندما تمكنت المنظمة من دخول الإمارات عام2014، بعد محاولات عدة، أبلغها نشطاء محليون هناك بأنهم عادة ما يتركون هواتفهم النقالة في المنازل كلما أرادوا السفر أو التنقل من مكان لآخر داخل البلاد، حتى لا تعلم السلطات بالمكان الذي يذهبون إليه.

و استغربت المجلة تتجاهل المنظمات الأمريكية ومراكز البحث الرئيسية، لكل هذه السياسات القمعية، وأنظمة المراقبة التي تمارسها الإمارات على المقيمين فيها، وحتى على صعيد السياسة الخارجية. ليس فقط ذلك، بل أن السفير الإماراتي في العاصة واشنطن، يوسف العتيبة، يحظى بمكانة خاصة ومعاملة مميزة في الولايات المتحدة.

وتفسر المجلة هذا الأمر بأن العتيبة يستخدم المال في واشنطن لشراء صمت هذه المراكز، وتجنيد الشخصيات النافذة في دوائر السياسة الخارجية لتجميل صورة دولته، فقد كشفت الرسائل الإلكترونية المقرصنة، من حساب يستخدمه العتيبة على موقع “هوتميل” الكيفية التي ينجح بها في شراء كثير من “الأصدقاء” في واشنطن، من مختلف التوجهات السياسية والحزبية.

وكشفت عن أن أحد مراكز البحث الذي وصفته المجلة بأنه “مرموق” في العاصمة الأميركية، وهو “مركز الأمن الأميركي الجديد”، حصل على 250 ألف دولار من العتيبة العام الماضي، نظير إعداد ورقة “أكاديمية” واحدة لتسهيل حصول دولة الإمارات على طائرات عسكرية مسيّرة.

واختتمت إنترسبت تقريرها، بالقول إنها لم تحصل على أي رد رسمي من المراكز البحثية المعنية وسفارة الإمارات، على طلبها التعليق على ما كشفته رسائل البريد والوثائق المقرصنة.