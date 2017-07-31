هروب 9 محبوسين جنائيين خلال يومين في مصر

القاهرة – د ب أ : هرب أربعة محبوسين مصريين من المحكوم عليهم جنائيا اليوم الاثنين من محبسهم داخل سجن مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية بشمال القاهرة .

وشكلت مديرية أمن الدقهلية فريق بحث لضبط الهاربين وإعادتهم لمحبسهم ، كما فرضت سياجا من السرية حول بيانات المتهمين وطريقة هروبهم، وذلك في محاولة لسرعة ضبطهم.

وكان خمسة محبوسين من المحكوم عليهم جنائيا هربوا قبل يومين من محبسهم بسجن مركز الواسطي بمحافظة بنى سويف/جنوب القاهرة/ حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية .