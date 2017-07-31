الجزائر : الجيش “يقتل 6 إرهابيين” غربي العاصمة

الجزائر – د ب أ : تمكنت مفرزة عسكرية جزائرية من قتل ستة إرهابيين، وصفتهم بـ” الخطيرين” اليوم الاثنين خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة صفصافة بولاية تيبازة / 120 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر./

ولم تحدد وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان نشرته اليوم عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إذا ما كان قد تم القضاء على الارهابيين الستة أو جرى اعتقالهم.

وأوضحت أنه تم التحفظ على خمس مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، ورشاش من نوع “أر بي كيه”، وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

وحسب الوزارة، أدت حصيلة هذه العملية، التي باشرتها قوات الجيش يوم 23 يوليو/تموز الجاري، بمنطقة صفصافة والتي لا تزال متواصلة، إلى تحييد ثمانية إرهابيين، واسترجاع تسعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، ورشاش من نوع “أر بي كيه”، وكمية من الذخيرة، وتدمير مخابئ للإرهابيين تحتوي على متفجرات وألغام وأغراض أخرى.