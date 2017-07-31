نجيب ساويرس يُهاجم الفنانة شيرين.. ماذا قال؟

القاهرة – القدس العربي

هاجم رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، الفنانة المعروفة شيرين، وذلك عبر تغريدة نشرها على “تويتر”، أما سبب الهجوم فهو التصريحات المسيئة التي أدلت بها عن الفنان عمرو دياب.

وعلق ساويرس بالقول: “عيب الكلام ده”.

وكتب ساويرس قائلا: “بالنسبة لنا كلنا هو الهرم والهضبة والنجاح العالمى وعيب الكلام ده والاستمرار فى العيب والغلط.. مفيش له تفسير إلا الغيرة والحسد”.

يشار إلى أن النجمة شيرين عبد الوهاب قالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب إن المطرب عمرو دياب فنان كبير ولكنه أساء لها ما دفعها لرد الإساءة، مشددة على أنها واجهت “الهضبة” خلال اتصال هاتفي بينهما ولكنه ضحك.

كما شنت هجوماً شديد اللهجة على الفنان إيهاب توفيق مؤكدة أنه تحدث عن الأزمة بينها وبين “الهضبة”، دون أن يعلم شيئا عن حقيقة الواقعة.