وزير الخارجية العماني يصل الكويت في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

الكويت – الأناضول : وصل إلى الكويت، اليوم الإثنين، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وكان في استقباله على أرض المطار؛ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

كما حضر الاستقبال، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

ويرجح أن يلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الوزير العماني، لبحث سبل دفع الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.