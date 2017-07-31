مشهد واحد لأحمد السقا احتاج 11 كاميرا لتصويره

القاهرة – القدس العربي

اضطر المخرج أحمد خالد موسى الى استخدام 11 كاميرا في آن واحد من أجل تصوير مشهد منفرد للنجم أحمد السقا في فيلم “هروب إضطراري”، بحسب ما ذكر تقرير لجريدة “اليوم السابع″ المصرية.

ولاحقاً لذلك اضطر المخرج السينمائي طارق العريان الى استخدام 9 كاميرات تصوير بقيادة مازن المتجول مدير التصوير من أجل تنفيذ أحد مشاهد الأكشن الخاصة بفيلمه الجديد “الخلية” والمقرر عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل.

وقالت التقارير الاعلامية في مصر إن المخرج اضطر لاستخدام الكاميرات التسعة من أجل رصد المشهد من مختلف زواياه خاصة أنه كان يجمع عددا كبيرا من الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.