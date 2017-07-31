فلم (Dunkirk) يجني 185 مليون دولار من دور العرض

لندن – القدس العربي

حصد فيلم الدراما التاريخي (Dunkirk) أكثر من 185 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعد عرضه في أكثر من 3720 دار عرض سينمائي حول العالم، منذ طرحه، وذلك بحسب موقع “بوكس أوفيس موجو” الأمريكي.

وينتمي الفيلم الى فئة الدراما التاريخية، وهو من إخراج وتأليف كريستوفر نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: توم هاردى، كينيث براناه، مارك ريلانس، سيليان ميرفى، هارى ستايلز، جيمس دارسى، بارى كيوجان، أنيورين، بارنارد.