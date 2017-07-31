التأسيسية تخطر مفوضية الانتخابات بإقرار مشروع الدستور الليبي

طرابلس – د ب أ : أخطر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نوج عبد السيد عبدالله” اليوم الاثنين رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات “عبد الحكيم السائح” بإقرار مشروع الدستور الليبي بأغلبية 43 عضواً، من أصل 44 عضواً حضروا الجلسة التي عُقدت أول أمس السبت بمدينة البيضاء شرق ليبيا.

وطالب عبد السيد، في رسالة وصلت اليوم لمقر المفوضية، مفوضية الانتخابات باتّخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، وقول كلمته الفاصلة في مشروع الدستور من خلال الاستفتاء.

وباركت المفوضية الليبية العليا للانتخابات هذه الخطوة التي قالت إنها تدفع لاستقرار الوطن، وأعربت عن جاهزيتها للإيفاء بمسؤوليتها.

وقالت المفوضية ، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” اليوم ، إنها “لن تتمكن من إجراء عملية الاستفتاء دون وجود قانون ينظمها ويحكّم إجراءاتها، ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين، وللأجيال القادمة”.

ودعت المفوضية ، بهذه المناسبة ، جميع الليبيين إلى ممارسة حقهم في التصويت، كحق من حقوقهم السياسية والإنسانية التي كفلتها لهم القوانين والأعراف، والمبادرة إلى تسجيل أسمائهم كناخبين حال الشروع في أية عملية انتخابية مقبلة تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي “فائز السراج” قد أعلن عن ترحيبه بإقرار مشروع الدستور، مثمناً ما بذله أعضاء الهيئة التأسيسية من جهود للتغلب على كافة المصاعب التي واجهتها الهيئة منذ تكليفها من قبل الشعب لأداء هذه المهمة لحين إنجازها.

ودعا السراج ، في بيان له أمس الأحد ، كل الأطراف المعنية للإيفاء باستحقاقاتها للعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي حتى يقول المواطنون كلمتهم، مؤكداً على ثقته في إدراك الجميع بان الدستور الذي سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع جميع الليبيين إلى تحقيقها، ومطالباً كافة الجهات المعنية بتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.