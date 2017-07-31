الأمن التونسي يوقف 5 عناصر بينهم امرأة للاشتباه بصلاتهم بتنظيمات ارهابية

تونس – د ب أ : أوقف الأمن التونسي خمسة عناصر، من بينهم امرأة، في مدينة رمادة جنوب البلاد للاشتباه بصلاتهم بتنظيمات ارهابية.

واعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب العناصر الخمسة في حملة مداهمات في المدينة التابعة لولاية تطاوين في الجنوب، بحسب ما أعلنت عنه إذاعة تطاوين اليوم الاثنين.

وأفادت الإذاعة بأنه تم خلال المداهمات إيقاف سبعة اشخاص تم نقلهم الى العاصمة للتحقيق معهم بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، قبل أن يتم اطلاق سراح اثنين منهم، والاحتفاظ بخمسة أشخاص بينهم امرأة.

وأشارت إلى ضبط شفرات لهواتف خلوية وسيارات خلال العملية.

كانت مدينة رمادة شهدت في فترات سابقة حالات اختفاء للعشرات من شبابها، ليتم الكشف لاحقا عن التحاقهم بتنظيمات متشددة في ليبيا المجاورة.