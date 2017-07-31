إزمير التركية تخطف الأضواء بالطباعة على وجه القهوة

إزمير – الأناضول

طورت شركة تركية، طابعة ثلاثية الأبعاد تتيح طباعة أي شكل على رغوة القهوة دون استخدام قوالب أو الرسم اليدوي.

وقالت غيزم أجار ياووز، إحدى الشركاء المؤسسين للشركة العاملة في مجال التكنولوجيا بإزمير غربي تركيا، للأناضول، إنها تخصصت في طابعات الأغذية خلال دراستها الماجستير بجامعة 9 أيلول.

وأشارت إلى أنها ركزت على الاستفادة من تخصصها وعملت على تطوير طابعات جديدة.

وذكرت أجار ياووز أن طابعة المشروبات التي تلقى اقبالا كبيرا من المقاهي والفنادق والشركات السياحية، توفر إمكانية طباعة أي شكل على رغوة القهوة، في ثوان.

وحول آلية عمل الطابعة قالت:” تستطيعون التقاط صورة وارسالها عبر الانترنت إلى الآلة و تطبعها لكم خلال ثوان”.

وذكرت أن خلاصة البن تستخدم كحبر من أجل طبعها على رغوة القهوة.

ونوهت أن الشخص بوسعه عمل مفاجأة لزوجته مثلا من خلال طباعة صورتها على رغوة القهوة.

وحول أسعار الطابعة، قالت إنها تبدأ من ألفي يورو وترتفع بحسب المواصفات المطلوبة.

وأوضحت أجار ياووز أن شركتها تعد الوحيدة المنتجة لهذه الطابعة في تركيا، وباعت منها 30 جهازا حتى اليوم.

وكشفت أنهم يعملون حاليا على تلبية الطلبات الجديدة التي تجاوزت 300 طلبية.