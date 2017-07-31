فيديو يُظهر ترامب وهو يُغني “ديسباسيتو” – شاهد

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يؤدي أغنية “ديسباسيتو” الشهيرة.

الفيديو الذي أعده البودكاستر المغربي “زكرياء الشاوش” المعروف بـ”maestroziikos” استعمل فيه مجموعة من الكلمات المقتطفة من خطابات الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية وبعد توليه الرئاسة، وركبها لينتج كلمات “ديسباسيتو”، مصحوبة بإيقاعات موسيقية للأغنية.

وقد حظي الفيديو بانتشار واسع في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واقتربت مشاهدته من حاجز المليون بعد أسبوعين من نشره على قناة “روميكس 36″ للبودكاستر زكرياء في اليوتيوب.

وأشاد النشطاء بهذه الفكرة، وطالبو البودكاستر “زكرياء” بالاستمرار في هذه التجربة، واقترحوا عليه مجموعة من الأغاني لتوظيفها في أعماله القادمة مع شخصيات سياسية وفنية من دول مختلفة.