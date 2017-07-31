منفذ هجوم هامبورغ تحرك بدافع “التطرف الاسلامي”

برلين-(أ ف ب) – تسلمت النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا الأثنين التحقيق في هجوم بواسطة سكين في سوبرماركت في هامبورغ بعد التوصل الى أن المهاجم لديه دافع “تطرف اسلامي” على الأرجح.وأفاد بيان للنيابة العامة الفدرالية “يبدو أن هناك خلفية تطرف إسلامي في الحادث، وتؤكد التحقيقات الجارية أن المتهم كان متطرفا”. وأضاف ان لا مؤشرات الى أن الشاب البالغ من العمر 26 عاما وأسمه أحمد ينتمي الى جماعة جهادية مثل تنظيم الدولة. وقبل يومين من الهجوم، قرر الشاب “أخيرا تبني نمط حياة مماثل” لمعتقداته، بحسب البيان.وافاد انه “في يوم التحرك، قرر ان يرتكب اعتداء على امل ان يموت شهيدا”.وبعد ظهر الجمعة دخل الشاب سوبرماركت في شارع حيوي في هامبورغ وأستل سكينا طوله 20 سم من الرفوف.وقالت نائبة قائد الشرطة كاثرين هينينغز “هاجم فجأة بشكل وحشي رجلا يبلغ من العمر 50 عاما توفي لاحقا”.وطعن الشاب شخصين آخرين في السوبرماركت ثم هرب وأصاب أربعة على الطريق، قبل ان يتغلب عليه المارة.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس أن الرجل كان يحمل سكينا عليها دماء ويصرخ “الله اكبر” عندما هرب من مكان الحادث إلا أن المارة رشقوه بالكراسي وطاردوه لتوقيفه.