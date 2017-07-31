الجيش الهندي يعرب عن قلقه إزاء تزايد الإعتداءات ضد المسلمين

نيودلهي -(الأناضول) : أعرب عدد من عناصر الجيش الهندي عن قلقهم إزاء تصاعد الإعتداءات التي تمارسها جماعات هندوسية تحت إسم “حماية الأبقار” بحق المسلمين وطائفة الداليت (الجزء الأدنى في النظام الطبقي الهندوسي بالهند). وأفاد مراسل “الأناضول” بأن نحو 114 جنديا في الجيش الهندي، وجهوا رسالة مفتوحة، اليوم السبت، إلى رئيس الوزراء ناريندا مودي، للتأكيد على أن الإعتداءات ضد الأقليات تتعارض مع مبادئ الجيش، ودستور البلاد. وقال الجنود ” نحن شهود على إعتداءات غير مسبوقة في المجتمع، ولن نتمكن من التغافل عنها، يمارسها عدد من حماة الأبقار من الهندوسيين” وأضافوا بالقول ” سنكون شركاء في إلحاق الضرر ببلدنا في حال لم ندعم القيم الليبرالية والعلمانية التي يتبناها دستورنا”. وأشاروا إلى أن ” جوهر الديمقراطية وقوتها، يكمنان في تنوع المجتمع وكون المعارضة ليست خيانة”. كما أعلن الجنود دعمهم لحملة “ليس باسمي” التي تمكنت من حشد مئات المواطنين من مختلف المدن الهندية، لإظهار إعتراضهم على تصاعد الإعتداءات والجرائم بحق المسلمين في الهند من قبل جماعات “حماية الأبقار”، والتي وصلت حدّ القتل.

ويمثّل الهندوس الذين يقدسون الأبقار ويمنعون بيعها وأكلها، نحو 80 % من إجمالي سكان الهند البالغ عددهم أكثر من مليار و300 ألف نسمة، وفق تقديرات 2015.بينما يعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعل الهند أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.