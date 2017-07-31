  مجلة “إنترسبت”: رسائل سفير الامارات في واشنطن تكشف دفع أبو ظبي لمراكز بحوث للتأثير في القرار الأمريكي

باريس ـ “القدس العربي” من صهيب أيوب: في متابعتها الحثيثة لقضية رسائل البريد المسربة لسفير الامارات في واشنطن ناصر العتيبة، نشرت مجلة “إنترسبت”، الامريكية، تقريراً مفصلاً، كتبه كل من زيد جيلاني واليكس أيمونز، يفصلان فيه “الرشى” التي قدمتها الامارات لمراكز ابحاث مرموقة ولمقربين من مراكز القرار الامريكية.

وقالت المجلة ان “دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكثر الحكومات قمعية في العالم. فالدكتاتورية الخليجية تنقض بوحشية على المعارضة الداخلية وتترك الظروف التعسفية قائمة في وجه العمال المهاجرين فيها، كما تلعب دورا رئيسا في الحرب الدموية في اليمن؛ حيث تدير شبكة من سجون التعذيب في الأجزاء “المحررة” من البلاد.

ويشير تقرير المجلة، الى ان “ما يثير الدهشة أن نادرا ما تنتقد الإمارات العربية المتحدة من قبل مراكز البحوث الأميركية الرائدة، التي لا تتجاهل قمع الديكتاتورية الخليجية فحسب، بل تعطي منصة مميزة لسفيرها يوسف العتيبة. عتيبة هو صوت مؤثر بعمق في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية، ومعروف في واشنطن استخدامه جيوبه لتجنيد الحلفاء” (في اشارة الى الرشى التي يقدمها السفير).

ووفق الصحيفة، ففي الشهر الماضي، بدأ قراصنة إطلاق سراح لقطات من رسائل البريد الإلكتروني من حساب “هوتميل” يستخدمه العتيبة في أعماله الرسمية. وقد أرسل القراصنة لقطات إلى مواقع إخبارية مختلفة، بما في ذلك “ذي إنتيرسيبت”، “ذي دايلي بيست”، “الجزيرة”، و”هافغنتبوست”. وقد اعترف القراصنة بأنفسهم بأنهم “غلوبال ليكس″، وقد ادعوا سابقا أنهم ينتمون إلى الموقع “دكلياكس″. واتهمت المخابرات الأمريكية حكومة روسيا بتشغيل دكلياكس، ومن غير الواضح ما إذا كان قراصنة “غلوبال ليكس″ ينتمون إلى روسيا أو مجرد محاولة لإعطاء ذلك الانطباع. وعندما سئلوا عن دوافعهم عبر “انترسيبت”، رد القراصنة باللغة الإنجليزية المكسورة بالبريد الإلكتروني على أنهم “لا ينتمون إلى أي بلد أو دين”، لكنه أضاف أن هدفهم هو “جعل أمريكا كبيرة مرة أخرى”.

آخر دفعة من رسائل البريد الإلكتروني المخترقة التي تم تمريرها إلى المجلة، ومنافذ أخرى من قبل “غلوبال ليكس″ توفر نظرة ثاقبة عن كيفية عمل العتيبة في العثور أو شراء الكثير من الأصدقاء في “دي سي” ومراكز البحوث. وتعطي الوثائق لمحة عن كيفية حصول ملكية صغيرة غنية بالنفط على مثل هذا التأثير الكبير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مما يدل على حصول السفير على مزايا من قدامى المحاربين في إدارة أوباما – بمن فيهم وزيرة الدفاع هيلاري كلينتون – ودفع مبالغ كبيرة في المقابل.

وكانت إحدى الوثائق التي حصلت عليها المجلة، فاتورة من مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهي مؤسسة أبحاث أمنية وطنية مؤثرة أسست في عام 2007 من قبل خريجي إدارة كلينتون. ودفعت الفاتورة بتاريخ 12 يوليو 2016 من خلال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مبلغ وقدره 250 ألف دولار لورقة عن النظام القانوني الذي يمكنه ان يسير تصدير الطائرات من دون طيار العسكرية الى الامارات. وقعته ميشيل فلورنوي، مسؤولة بارزة في البنتاغون تحت قيادة الرئيس باراك أوباما. وكان من المتوقع على نطاق واسع ان تسمي هيلاري كلينتون، فلورنوي كوزيرة للدفاع. وشاركت فلورنوي في تأسيس مركز “سي ن اس″، بالإضافة إلى العمل الخارجي كمستشار إدارية، وتعمل حاليا في منصب الرئيس التنفيذي لمركز البحوث.

وتعتبر مراكز البحوث مؤسسات مستقلة، ولكنها غالبا ما تمول من قبل شركات الأسلحة، وبنوك وول ستريت، وحتى الحكومات الأجنبية. ومركز “سي ان اس″، كانوا شفافين في قول الحقيقة أنهم حصلوا على المال من الإمارات العربية المتحدة، وحتى سفارة الامارات موجودة ضمن قائمة المانحين للمركز. وغالبا ما تؤكد هذه المؤسسات، بما في ذلك هذا المركز، أن علماءها مستقلون عن مانحيهم، وأن تحليلهم يعكس إيمانهم الشخصي، وليس مصلحة المانحين الأقوياء.

ومع ذلك، فإن الفاتورة، فضلا عن رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها المجلة، تظهر العلاقة الوثيقة بين المركز وعتيبة، فهو دفع ثمن أوراق محددة وناقش وجهات النظر في الأوراق مع المؤلفين. وأوضح عتيبة في وقت لاحق للمسؤولين عن وضع أوراق السياسة كيف سيتم استخدام الوثائق لدفع برنامج الطائرات من دون طيار، لمصلحة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مجال الوصف، تفيد الفاتورة بأن الدفعة قد تم تقديمها من أجل “دعم دراسة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ في المركز″. وتشير اللجنة إلى اتفاق يضم 35 دولة تقوم بتصدير بعض الأسلحة العسكرية الكبيرة. ويمكن للبلدان التقدم بطلب للحصول على عضوية في هذه اللجنة وتصبح مؤهلة لشراء هذه الأسلحة. وقد كان هذا النظام دعامة لصناعة الطائرات من دون طيار لأن بعض منتجاتها تصنف على أنها صواريخ، مما يجعلها أكثر صعوبة في التصدير. كما أثار الاتفاق غضب حلفاء الولايات المتحدة.

ودولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من البلدان التي واجهت حاجزا في نظام مراقبة القذائف. وقد منعت إدارة أوباما بيع بعض أنظمة الأسلحة إلى الإمارات لأن نظام مراقبة القذائف يمنع بيعها خارج الحلفاء المقربين. وقد دفع بعض المشرعين إدارة ترامب للسماح بالبيع.

وجزء من الحملة للسماح لدولة الإمارات لشراء هذه الطائرات من دون طيار ينطوي على عمل مركز البحوث. وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها المجلة، أرسل بريد إلكتروني إلى عتيبة، كتبت فيه فلورنوي، “يوسف: هنا هو اقتراح المركز لمشروع يحلل الفوائد والتكاليف المحتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، كما ناقشنا. واسمحوا لنا أن نعرف ما إذا كان هذا هو ما كان في الاعتبار”.

وفي 11 يوليو / تموز، تابعت فلورنوي مع عتيبة، قائلاً: “نحن نعتقد أن الدراسة يمكن أن تتم مقابل 250 ألف دولار. ويسرنا أن نرسل لك اقتراحا منقحا على هذا النحو هذا الأسبوع إذا كان ذلك مقبولا “. وفي رسالة إلكترونية إلى العتيبة في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، كان إيلان غولدنبرغ، مدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط التابع لمؤسسة “سي ناس″، كتب بصراحة حول دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمركز الأبحاث في عمل نظام مراقبة الجودة. واضاف “بندا اداريا واحداص”. “لقد وافقنا في البداية على تقديم الشريحة الثانية من دعمك المالي للمشروع عندما نكون في منتصف النقطة، التي أعتقد أنها الآن. لذلك سيكون لدي شخص من فريق التطوير لدينا نرسل لك تفاصيل البنك / الفاتورة خلال الأيام القليلة المقبلة”.

غولدنبرغ هو رجل مخضرم في إدارة أوباما الذي قاد مكتب وكيل وزارة الدفاع للعمل في مجال السياسة بشأن إيران. وهو يعمل حاليا كزميل قديم في “سناس″.

وفي فبراير من هذا العام، أرسل غولدنبرغ دراسة إلى العتيبة عن طريق البريد الإلكتروني. وزعها العتيبة على بعض المسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الإمارات والعسكريين الكبار. وفي شهر أيار / مايو، أرسل عتيبة رسالة إلكترونية إلى فلورنوي وجولدنبرغ يشيدان بالدراسة – وفائدتها في تحريك جدول أعمال الديكتاتورية الخليجية إلى الأمام. وقال: “شكرا لكم على التقرير”. واضاف: “اعتقد انه سيساعد على دفع النقاش في الاتجاه الصحيح. بعض الطائرات من دون طيار “- طائرات من دون طيار -” المصنعون يدفعون لاستنتاج مماثل، لذلك هذا التقرير قد يؤكد من جديد حججهم “.