الجزيرة نت تنفي خبراً كاذباً منسوبا إليها من موقع روسي

الدوحة “القدس العربي” -إسماعيل طلاي

فنّدت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية “خبراً مزيفاً” إنتشر على موقع روسي يحاكي معرف موقع “الجزيرة نت” التابع للشبكة، عن “رشاوى سعودية مزعومة لصحافيين على لسان رئيس تحرير روسي”. وأكدت الجزيرة نت في بيان على موقعها الإلكتروني أن “الخبر مفبرك، ومن يراجع رابطه يدرك أنه لا يطابق معرف الموقع وإن كان إستطاع أن يحاكي تصميم الموقع المعتمد في الأخبار”.

وأكدت “شبكة الجزيرة أنه لا علاقة لها بهذا الموقع، ولا بغيره من مواقع روسية تدعي أيلولتها للشبكة، وبالتالي لا علاقة لها بهذه الأخبار المفبركة من قريب أو بعيد”. ونوهت شبكة الجزيرة بأنها تحتفظ بحقها القانوني والأدبي في متابعة ومقاضاة القائمين على عملية الفبركة والتزوير المكشوفة، وتهيب الشبكة بالجميع للتأكد من روابط الأخبار قبل نسبتها لأي من مواقعها. كما أكدت الشبكة حرصها الدائم على إتباع السلامة التقنية وأمن المعلومات في خضم الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها مواقعها على مدار الساعة بالتزامن مع الأزمة الخليجية الراهنة.

وتواجه المواقع الإعلامية والصحفية القطرية حربا متواصلة لأجل قرصنتها، أو بث تصريحات كاذبة منسوبة لها، منذ حادثة إختراق موقع وكالة الأنباء القطرية بتاريخ 24 مايو/ أيار الماضي.