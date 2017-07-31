متحدث باسم تيريزا مي :حرية الحركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تنتهي في مارس 2019

لندن- (رويترز): قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم الاثنين، أن حرية انتقال الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي في شهر مارس/ آذار من عام2019، عندما تنفصل بريطانيا بشكل كامل عن الاتحاد.

في الوقت نفسه، كان وزير المالية فيليب هاموند ، قد قال الاسبوع الماضي، أنه لن يكون هناك أي تغيير فوري في قواعد الهجرة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث للصحفيين: “حرية الحركة ستنتهي في مارس 2019″ وأضاف أن الحكومة قد صاغت بالفعل بعض الاقتراحات، بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الانفصال البريطاني.

وأكد المتحدث، أن العناصر الأخرى لنظام الهجرة بعد الانفصال البريطاني ستناقش في وقت لاحق، ومن الخطأ التكهن بما قد تبدو عليه هذه العناصر أو اقتراح استمرار حرية الحركة مثلما هو الحال الآن”.

وأشار أيضا إلى أن موقف الحكومة من الانفصال عن بريطانيا ما يزال كما حددته رئيسة الوزراء في يناير الماضي، وذلك بعدما بدا أن هناك خلافا بين أعضاء فريق معاوني ماي في الأيام الماضية، بشأن خطط الحكومة للخروج من الاتحاد.

وأضاف أن تفاصيل فترة تطبيق الانفصال عن الاتحاد قابلة للتفاوض لكن بريطانيا لا تريد “حلاً جاهزاً”.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت في الأسبوع الماضي، أن هاموند يأمل في اتفاق انتقال “جاهز″.