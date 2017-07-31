حريق غامض يلتهم منازل 1000 عائلة مسلمة في الفلبين  

زامبوانغا -( الأناضول) : إلتهم حريق غامض نشب في مقاطعة باسيلان، جنوبي الفلبين، نحو 200 منزل هي مأوى لأكثر من 1000 عائلة أغلبها مسلمة.

وأفاد مراسل “الأناضول” أن الحريق إندلع بشكل غامض أمس الأحد، في جزيرة مالاماوي، ما أسفر عن تشريد مئات المسلمين.

وبحسب مكتب الحماية من الحرائق (رسمي)، تمت السيطرة على الحريق بعد ساعتين من إندلاعه لعدم امتلاك الجزيرة أي سيارة إطفاء.

ويبلغ عدد المسلمين في الفلبين 12 مليون نسمة، من أصل عدد السكان الذي يقدر بنحو 105 ملايين نسمة، بحسب لجنة المسلمين الفلبينيين الوطنية.

ويعيش معظمهم ( المسلمين جنوبي البلاد خاصة في جزيرة ميندناو (ثاني أكبر جزيرة في البلاد) وجزر باسيلان وبالوان وطاوي طاوي.

ومنذ 23 مايو/ آيار الماضي، أعلن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، تطبيق الأحكام العرفية في جزيرة “مينداناو”، على خلفية إندلاع المعارك بين القوات الحكومية وجماعة “ماوتي” المبايعة لتنظيم “الدولة“.