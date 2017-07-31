الدوحة تترقب وصول نيمار لحسم أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم

الدوحة – د ب أ : أبدى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ثقته في اقتراب حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم فريق برشلونة الأسباني، والذي يتوقع وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال ساعات للاجتماع مع الخليفي.

وذكرت صحيفة “الوطن” القطرية اليوم الاثنين أن الخليفي أبدى تفاؤلا إزاء اقترابه من إبرام الصفقة القياسية لضم النجم البرازيلي ليلعب بقميص سان جيرمان اعتبارا من الموسم المقبل، وأضاف “صفقة نيمار تسير بشكل جيد، أنا واثق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار بصدد التوجه إلى الدوحة لإتمام المفاوضات والخضوع للفحص الطبي.

وفي حالة التوصل إلى الاتفاق، يدفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي لعقد نيمار مع برشلونة والبالغة 222 مليون يورو (261 مليون دولار)، لتشكل بذلك أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.