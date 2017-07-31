رياض محرز يستعد لخلافة الفرعون في إيطاليا

“القدس العربي” : أفادت تقارير أن مدرب روما الجديد يوزيبيو دي فرانشيسكو، أعطى إدارة النادي الضوء الأخضر، للدخول في مفاوضات مع مسؤولي نادي ليستر سيتي، من أجل الحصول على توقيع النجم الجزائري رياض محرز قبل أن يُسدل الستار على فترة الإنتقالات الصيفية نهاية أغسطس المُقبل.

صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، أكدت أن ممثل العاصمة الإيطالية يستعد الآن للتقدم بعرض ثالث مُحّسن لمحارب الصحراء، بعدما رفض عرضين ملموسين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك، بسبب رغبته في الذهاب لأحد كبار إنكلترا أو برشلونة.

وإرتبط مستقبل صاحب الـ27عامًا بأكثر من نادٍ كبير، في مقدمتهم برشلونة وآرسنال، إلا أنه تفاجأ بعروض من أندية أخرى، منها عرض ذئاب الأولمبيكو وأندية أخرى متوسطة في البريميرليغ، الأمر الذي قد يُجبره على الموافقة على عرض وصيف السيري آ الموسم الماضي، لتحقيق رغبته في الابتعاد عن “كينج باور”.وكان محرز قد اعترف على الملأ الشهر الماضي، أنه لم يَعد يرغب في البقاء مع فريق الثعالب، لحاجته للعب لفريق يُنافس على الألقاب ويُشارك بصفة مستمرة في دوري الأبطال، وحتى الآن، لم يعثر على عرض أفضل من روما، الذي يبحث عن بديل على نفس مستوى الدولي المصري محمد صلاح، الذي عاد مرة أخرى إلى بلاد الضباب، عبر بوابة ليفربول، مقابل صفقةبلغت حوالي 35 مليون جنيه إسترليني.

نفس الصحيفة التي إنفردت بخبر عودة روما للضغط على محرز للمرة الثالثة، أكدت أن رئيس النادي، رصد 32 مليون إسترليني، لشراء عقد أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم قبل الماضي، ثم بعد ذلك سيقوم بعمل إستثمار بمبلغ الـ80 مليون، الذي جمعه النادي من بيع الثلاثي أنطونيو روديجر، لياندرو باريديس ومحمد صلاح.