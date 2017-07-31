رسميًا  “ماتيتش” ثالث صفقات مانشستر يونايتد الصيفية

“القدس العربي” : أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، ضم متوسط ميدان تشيلسي نيمانيا ماتيتش، لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد توصل كلا الناديين إلى إتفاق نهائي حول كافة التفاصيل، لكن دون الكشف عن الأمور المالية المتعلقة بالصفقة.وكان الدولي الصربي البالغ من العمر 28عامًا، على أعتاب الذهاب إلى مسرح الأحلام في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، إلا أن تعاقد المان يونايتد مع مهاجم إيفرتون روميلو لكاكو، تسببت في عودة المفاوضات لنقطة الصفر، نظرًا لإهتمام البلوز الكبير بالدولي البلجيكي.ومؤخرًا، عادت المفاوضات بضغط من لاعب بنفيكا السابق، لرغبته في مغادرة “ستامفورد بريدج”، بعد تعاقد النادي مع لاعب وسط موناكو تيمو بكايوكو، قبل حوالي 10 أيام، ما أسفر عن تخلف ماتيتش عن جولة أسود غرب لندن في شرق آسيا، استعدادًا للموسم الجديد.

وأمس الأحد، نشرت أحد الصفحات المحسوبة على الشياطين الحمر على موقع تويتر، صورة لضحية كونتي بقميص تدريبات اليونايتد، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن نجاح الصفقة.ورغم عدم إعلان كلا الناديين رسوم الصفقة، إلا أن وسائل الإعلام البريطانية أشارت إلى أن التوقيع مع محور إرتكاز حامل لقب البريميرليغ، كلفت أصحاب مسرح الأحلام قرابة الـ40 مليون جنيه إسترليني، ليُصبح ثالث الوافدين الجُدد بعد فيكتور ليندلوف ولوكاكو.ونشر موقع زعيم إنكلترا على المستوى المحلي، بيانًا جاء نصه على النحو الأتي “يسر نادي مانشستر يونايتد أن يُعلن لجماهيره عن التوقيع مع نيمانيا ماتيتش من تشيلسي بعقد مدته ثلاث سنوات، مع خيار التجديد لعام آخر”.

فيما قال مدرب الفريق جوزيه مورينيو “التعاقد معه يُمثل ما نريده في لاعب كرة القدم من ولاء والتزام وطموح. وأود أن أشكره على رغبته في الإنضمام إلينا، لأنه من دون ذلك، سيكون من المستحيل رؤيته بقميص مانشستر يونايتد، وأثق أن الجميع في النادي سيُرحب به لأنه بالفعل إضافة كبيرة للفريق”.