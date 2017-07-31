ماذا قال رونالدو بعد جلسة الإستماع في المحكمة؟

“القدس العربي” : دافع أفضل لاعب كرة قدم في العالم “كريستيانو رونالدو” عن نفسه، بعد جلوسه أمام القاضي صباح اليوم الاثنين، للتحقيق معه في التهم الأربعة الموجهة إليه تحت مُسمى التحايل على القانون والتهرب من دفع ضرائب تُقدر بنحو 14.7 مليون يورو. وجلس صاروخ ماديرا في جلسة الاستماع داخل المحكمة ساعة ونصف، ومع ذلك، لم يُدل بأي تصريحات بعد خروجه، فقط إكتفى بإصدار بيان لتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام، وجاء نص البيان على النحو التالي “أنا لم أخف أي شيء، ومنذ البداية لم يكن لدي أي نية للتهرب من الضرائب”. “مصلحة الضرائب الإسبانية تعرف تفاصيل ما أملك لأننا قدمنا لهم كل المستندات. دائمًا أدفع الإقرارات الضريبية لأننا جميعًا ندفع الضرائب وفقًا لدخلنا. وأؤكد مرة أخرى أنني دفعت الضرائب المُستحقة تجنبًا للمشاكل”.

وعن أزمة إخفاء عقود رعاية صورته الشخصية، التي أعطت مصلحة الضرائب والنائب العام، فرصة لتحريك القضية في ساحات المحاكم، قال “عندما إنتقلت من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، لم يكن لدي شركة خاصة لإدارة تسويق حقوق صوري، لكني حافظت على نفس الشركة التي كنت أعمل معها في إنكلترا”. وتابع “هذه الشركة ظهرت إلى النور عام 2004، وقبل فترة طويلة جدًا من فكرة المجيء إلى إسبانيا، ولم تحدث معي مشاكل بسبب هذه الشركة في إنكلترا، حتى وزارة العدل الإنكليزية بحثت في هذا الأمر، وصدقت على صحة موقفي”. أما مستشار اللاعب، فقال “لقد حان الوقت للسماح للعدالة بالعمل. بالنسبة لي أؤمحكمة,الضرائب,إسبانيامن بالعدالة وأثق أننا على صواب. ونظرًا للضغوط غير العادية، قررت عدم التعليق على أي شيء، إلا بعد صدور الحكم النهائي”.