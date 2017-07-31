السجن 10 أشهر لبريطاني اعتدى على ممرضة محجبة

لندن – الأناضول : أصدرت المحكمة الملكية بمدينة “ستون أون ترينت” وسط بريطانيا، حكمًا بسجن مواطن 40 أسبوعًا، على خلفية اعتدائه على ممرضة مسلمة محجبة، أثناء توجهها لعلاج مريضة في أغسطس / آب الماضي.

وأفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم الإثنين، بأن القاضي بول غلين حكم بالسجن 10 أشهر بحق جاك هامرسلي (25 عامًا)، لقيامه بنزع حجاب ممرضة (29 عامًا) وصفعها على وجهها عندما حاولت التصدي له.

واتهم القاضي المعتدي بـ “ارتكاب اعتداء شائع قائم على التوجه الديني، والاعتداء بالضرب، والتسبب في خوف شخص بممارسة أعمال عنف استفزازية”.

كما أوضح أن المتهم لديه 29 إدانة سابقة مرتبطة بأعمال العنف.

وأشارت الصحيفة البريطانية،إلى أن الواقعة حدثت في مدينة “ستون أون ترنت” قرب مكان إقامة الممرضة.

ويعيش في بريطانيا نحو 2.8 مليون مسلم، أي ما يعادل 4.4 في المية من إجمالي السكان.

يذكر أنه عقب هجوم جسر لندن في 3 يونيو/حزيران المنصرم، ارتفع المعدل اليومي لحوادث ظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) بالعاصمة البريطانية، من 3 حوادث إلى 20 حادثة، وفق بيانات بلدية لندن.