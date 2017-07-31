وزير الخارجية الإيطالي يزور قطر الأربعاء

روما – (الأناضول): يعتزم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، القيام بزيارة رسمية إلى قطر، الأربعاء المقبل، تستمر ليومٍ واحدٍ.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان، اليوم الإثنين ، إن “الوزير ألفانو سيجري لدى وصوله إلى الدوحة، الأربعاء المقبل، عدة اجتماعات رسمية مع مسؤولين قطريين يبدأها مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني”.

وذكرت أنه سيعقد، خلال الزيارة أيضًا، محادثات ثنائية مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية.

كما سيتباحث ألفانو مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر وزارة الشؤون الخارجية بالدوحة، قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحفيَا مشتركَا.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي الوزير الإيطالي برئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، والشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، كما سيزور متحف الفن الإسلامي بالعاصمة الدوحة.

ولم يكشف بيان الخارجية الإيطالية عن المواضيع التي سيبحثها ألفانو خلال اجتماعاته مع المسؤولين القطريين.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، في تصريحات له، عن استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية “لاستعادة الثقة وتخفيف حدة التوتر في الخليج”.