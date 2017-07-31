الأمير فيليب يشارك في آخر التزاماته الرسمية المنفردة

لندن- (أ ف ب) : يشارك الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية، في آخر التزام رسمي عام بشكل منفرد، يوم الأربعاء المقبل، بعد أكثر من 22 ألف مشاركة مماثلة، وفق ما أكده قصر بيكينغهام الاثنين.

وقالت متحدثة باسم دوائر القصر “ستتوج المشاركة برنامج الالتزامات العامة الفردية لدوق أنبره. وسيكون للأمير فيليب الخيار بالمشاركة في التزامات رسمية مع الملكة من وقت إلى آخر”. ويعني ذلك أنه لن ينسحب تماما من الحياة العامة، وسيواصل عند الرغبة مرافقة الملكة في التزاماتها.

وفي آخر إطلالاته الرسمية المنفردة، سيستعرض الأمير البريطاني، الذي خدم في قوات البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، ثلة من قوات البحرية الملكية في قصر بيكينغهام.

وقد تم الإعلان عن تقاعده في شهر مايو/أيار الماضي، قبل شهر واحد من ذكرى ميلاده السادسة والتسعين في 10 يونيو.

وأكد القصر، أن هذه الخطوة غير مرتبطة البتة بأي مسائل صحية، بعدما اضطرت الملكة اليزابيث وزوجها إلى الاعتذار عن عدم المشاركة في أنشطة عدة، خلال احتفالات الميلاد ورأس السنة نهاية العام الفائت بسبب زكام حاد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أدخل الأمير فيليب إلى المستشفى لليلتين لمعالجته من اصابة متصلة بمرض تم تشخيصه كمصاب به سابقاً.

ومنذ وصول الملكة اليزابيث الثانية إلى العرش سنة 1952، شارك الأمير فيليب بـ22 ألفا و219 التزاما فرديا، كما أجرى 637 زيارة رسمية إلى الخارج، وألقى 5496 خطابا، وتولى رعاية 785 منظمة، وذلك حسب إحصائيات جمعها قصر باكينغهام.