لص في ألمانيا يتفق مع مصرف على إعادة المسروقات

دوسلدورف – د ب أ : اتفق لص مصارف مع مصرف “شباركاسه” في دوسلدورف على إعادة المسروقات، لتسوية نزاع وذلك وفقا لما أكدته محكمة الاستئناف في المدينة الواقعة غربي ألمانيا اليوم الاثنين.

وقال محامي اللص إن موكله المدان بحكم بالسجن اعترف بصحة الدعاوى التي تطالبه برد ما مجموعه أكثر من 20 ألف يورو، مضيفا أن الرجل بإمكانه دفع جزء من المطالبات بقيمة 5500 يورو.

من جانبه، أبدى مصرف (شباركاسه) استعداده، على سبيل الاستثناء، للاتفاق مع الرجل وذلك نظرا لظروف الرجل الاقتصادية.

يذكر أن الرجل كان قد تم القبض عليه في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بعد دقائق قليلة من سطوه على المصرف، وفي أعقاب ذلك اعترف الرجل المدمن للقمار بالحقيقة وكشف عن عملية سطو أخرى كان قد نفذها أوائل 2016، ولم يتم العثور على المسروقات فيها والبالغ قيمتها 16 ألف و500 يورو.

ونفى الرجل خلال المحاكمة أن يكون قد احتفظ بأربعة الاف يورو من المسروقات التي تحصل عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.