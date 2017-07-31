وصول فرقاطة تركية إلى ميناء الدوحة لإجراء مناورات بحرية مشتركة

الدوحة ـ“القدس العربي” -إسماعيل طلاي

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن وصول الفرقاطة التركية (TCG GOKOVA ) إلى ميناء الدوحة للإنضمام إلى القوات التركية الموجودة بالدولة والمشاركة في المناورات البحرية والتمرينات العسكرية المشتركة بين البلدين الشقيقين. وذكرت مديرية التوجيه بأن المناورات سوف تقام في مناطق ميناء حمد، قاعدة الدوحة البحرية والمياه الإقليمية القطرية بين القوات البحرية الأميرية القطرية ونظيرتها التركية بمشاركة الفرقاطة (TCG GOKOVA وهي الاحدث في القوات المسلحة التركية والتي يصل طاقمها إلى 214 فردا.وكانت قطر استقبلت في وقت سابق 6 دفعات من القوات التركية، وتلتها مجموعة للدفعة السادسة من القوات التركية أنضمت إلى طليعة القوات التركية بالدوحة.ويأتي وصول الدفعات المتتالية من القوات التركية، والفرقاطة التركية بجانب وصول قيادات بالمدفعية وطائرتين من نوع C17، وعدداً من المدافع من سلاح المدفعية التركية وهي جهود ترمي في مجملها الي تعزيز التعاون العسكري المشترك بين قطر وتركيا وفقا للاتفاقية العسكرية بين البلدين، والتي صادق عليها البرلمان التركي في السابع من يونيو/حزيران 2017 .ويشار الي أن القوات التركية تباشر مهامها منذ وصول أولى دفعاتها في يونيو الماضي/حزيران الماضي تعزيزا لاتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين ,بهدف حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة, وبموجبها تنشر تركيا قوات عسكرية في القاعدة العسكرية في قطر، كما تمنح الإتفاقية تركيا أيضا حق إقامة قواعد عسكرية أخرى في البلاد.