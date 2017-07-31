وزيرة بريطانية تزور سيليكون فالي لمكافحة التطرف على الإنترنت

لندن- (أ ف ب): تلتقي وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، قيادات في مجال التكنولوجيا في “سيليكون فالي” في كاليفورنيا هذا الأسبوع في محاولة لمكافحة التطرف على شبكة الانترنت، حسبما أعلنت الحكومة الاثنين.

ومن المقرر أن تلتقى رود قادة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العملاقة بما فيها يوتيوب، بعد وصولها إلى سان فرانسيسكو.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت عن خطط لمكافحة التطرف على الإنترنت، وذلك بعد الهجمات الإرهابية الدامية في لندن ومانشستر.

وقال مصدر رفيع في الحكومة إن “التهديد الذي نواجهه يتطور عوضا عن اختفائه في حين تنحسر سيطرة داعش في العراق وسوريا”. وتابع أن “القتال ينتقل من أرض المعركة إلى الإنترنت”.

وبعد 4 اعتداءات مسلحة دامية في بريطانيا قتل فيها 36 شخصا هذا العام، كرر وزراء بريطانيون مطالبهم بضرورة قيام كبرى شركات الإنترنت في العالم بالمزيد للقضاء على المحتوى المتطرف والسماح بالوصول إلى المحادثات المشفرة.

وتريد ماي من شركات الإنترنت تطوير أدوات تتعرف وتزيل المحتوى المتطرف اوتوماتيكيا، استنادا إلى ما تتضمنه ومن قام بنشره.

كما تريد من هذه الشركات العملاقة أن تحجب المستخدمين الذين ينشرون التطرف، وأن تحذر السلطات حين تتوصل الى محتوى يمكن أن يلحق ضررا.