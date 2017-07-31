رياضة رفع الأثقال تزداد شعبية بين النساء في لبنان

(رويترز): تتزايد أعداد الرياضيين الذين يشاركون في مسابقات رفع الأثقال في لبنان، ليشكلوا جماعة من المتحمسين لهذه الرياضة من الجنسين الرجال والنساء.ورفع الأثقال هي أحد رياضات ألعاب القوة البدنية التي يحاول خلالها المتنافسون رفع أكبر وزن ممكن في ثلاث فئات مختلفة.وقال حسنين مقلد رئيس الإتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية متحدثا خلال بطولة لبنان لرفع الأثقال هذا العام إن هذه الرياضة موجودة في لبنان منذ حوالي 30 سنة.لكنها شهدت ازدهارا وزيادة في شعبيتها في السنوات الخمس الماضية مع تزايد عدد الرياضيين المشاركين في المسابقات الإقليمية والوطنية.وأضاف مقلد وهو نفسه لاعب رفع أثقال سابق ” أخر خمس سنوات تضاعف عدد اللاعبين وانتشرت اللعبة بشكل كثيف.”وشارك نحو 150 رياضيا في البطولة الوطنية هذا العام التي استمرت على مدار يومين.ويمارس أحد رياضيي رفع الأثقال ويدعى جيفري أيوب هذه الرياضة منذ ما يزيد عن عامين وفاز بعدة ميداليات ذهبية في بطولات سابقة.وقال إن شعبية رفع الأثقال في تزايد.كما أعربت اللاعبات عن شغفهن بهذه الرياضة التي أسهمت في تحسين لياقتهن والشعور بالثقة والقوة رغم نظرة البعض إليها على أنها رياضة ذكورية.