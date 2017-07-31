موريتانيا : لجنة الانتخابات تدعو السياسيين لتنقية أجواء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نواكشوط – الأناضول : دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الاثنين، الأطراف السياسية في البلاد لتنقية الأجواء الانتخابية لتنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشكل سليم وشفاف.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه “يجب على الأطراف المعنية بالاستفتاء الدستوري أن تتمتع في فترة الحملة الانتخابية بنفس الحظوظ فيما يتعلق بالتوجه إلى الناخبين والترويج لمواقفهم التي ارتضوها لأنفسهم”.

وأضافت أنه “على القوى السياسية وجميع الفاعلين المعنيين بأنشطة الحملة الانتخابية أن يحترموا هذا المبدأ الأساسي الذي يساهم في تعزيز مصداقية الانتخابات، وإشاعة جو من الثقة والطمأنينة”.

ولم تذكر اللجنة إذا ما كانت قد سجلت خروقات في سير الحملة الانتخابية.

وكان حزب “اللقاء الديمقراطي” (الوحيد المطالب بالتصويت ضد التعديلات الدستورية) اشتكى في وقت سابق، من التضييق على حملته الانتخابية، ومضايقة أنشطته الداعية للتصويت بـ”لا” في عدد من مدن البلاد.

ومن المقرر أن يدلي الموريتانيون في 5 أغسطس/ آب المقبل، بأصواتهم على تعديلات دستورية، دعت لها الحكومة، تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير نشد وعلم البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.

وتقاطع العديد من الأحزاب السياسية المعارضة الاستفتاء الدستوري، ومن بينها أحزاب “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” و”تكتل القوى الديمقراطية” وحزب “الصواب” و”القوى التقدمية للتغير”.

وتشارك أحزاب الأغلبية بما فيها حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، إضافة لحزبان معارضان شاركا في حوار سبتمبر/ أيلول الماضي، هما حزبا “الوئام” و”التحالف الشعبي”.

وتطالب جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، باستثناء حزب “اللقاء الديمقراطي” الذي يقوده الوزير السابق محفوظ ولد بتاح، الذي يخوض حملة نطالب بالتصويت بـ”لا”.