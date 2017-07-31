مقدمة ترامب يشيد بكبير موظفي البيت الأبيض الجديد بعد تسلمه مهام عمله

واشنطن – د ب أ : رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بكبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي الذي كان يشغل منصب وزير الأمن الداخلي، حيث تسلم الجنرال السابق اليوم مهام عمله الجديد.

ووصل كيلي، الذي اختير لشغل منصبه الجديد يوم الجمعة الماضي، إلى البيت الأبيض اليوم عقب اجتماع للإدارة الأمريكية.

وخلال الاجتماع، أعرب ترامب عن ثقته في أن كيلي سيكون من أفضل من شغلوا منصب كبير موظفي البيت الأبيض على الاطلاق، وشكره على فترة عمله كوزير للأمن الداخلي.

وذكر ترامب للصحفيين أن البلاد تسير بصورة جيدة، مشيرا إلى الارتفاع القياسي في مؤشرات البورصة وانخفاض معدلات البطالة، مضيفا أن البلاد ستكون أفضل حالا بتولي كيلي منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي في بداية الاجتماع: بشكل عام، اعتقد أننا في حالة جيدة للغاية، فالاقتصاد جيد للغاية، وأشياء أخرى كثيرة كذلك”.

تحديات

وأقر ترامب بوجود تحديات في كوريا الشمالية والشرق الأوسط، قائلا “لقد ورثنا كثير من المشكلات من الإدارات السابقة”.

وأضاف: “ولكننا سوف نعالجها بشكل جيد”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وردا على سؤال بشأن كوريا الشمالية على وجه التحديد بعد أن اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم الجمعة الماضي، أجاب ترامب ببساطة قائلا: “سوف نتعامل مع كوريا الشمالية”.

وقبل الإدلاء بهذه التصريحات بفترة قصيرة، قال ترامب في تغريدة على موقع تويتر إنه “لا توجد فوضى في البيت الأبيض”.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض السابق راينس بريبوس قد استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد الهجوم الحاد الذي شنه مدير الاتصالات الجديد في البيت الأبيض انتوني سكاراموتشي ضده وضد مستشارين كبار آخرين للرئيس الأمريكي.

وأثار التغيير الآخير في المناصب الذي تضم متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض انتقادات بأن إدارة ترامب في حالة فوضى.