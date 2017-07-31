جورج كلوني يؤسس 7 مدارس للاجئين السوريين في لبنان

نيويورك-(الأناضول): أعلن الممثل الأمريكي جورج كلوني، اليوم الإثنين، إعتزامه بناء 7 مدارس لخدمة الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان، في إطار الخدمات التي تقدمها مؤسسته “كلوني للعدالة”. وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية، أن “كلوني عقد إتفاقيات تعاون مع شركتي غوغل، وإتش بي، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتقديم خدمة تعليمية لأكثر من 3 آلاف طفل سوري لاجئ في لبنان”. وفي بيان لمؤسسة “كلوني”، اليوم، أشار الممثل الأمريكي إلى التزام المؤسسة بتخصيص 2 مليون دولار لتعليم الأطفال السوريين.

وقال كلوني إن هدف مشروعه “تفادي تحول آلاف الاطفال، ضحايا الظروف، إلى جيل ضائع″. لكن في المقابل، لم يعلن الممثل الأمريكي عن المناطق التي ستشهد تأسيس هذه المدارس.

وأسس كلوني بمشاركة زوجته، المحامية البريطانية أمل كلوني مؤسسة “كلوني للعدالة” العام الماضي، لدعم المجتمعات حول العالم. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين في لبنان وصل إلى مليونٍ و17 ألفًا و433 لاجئًا مع نهاية 2016، أي ما نسبته 27% من عدد السكان البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة. ويتوزع اللاجئون السوريون على 6 محافظات لبنانية، أبرزها محافظتا الشمال والبقاع، ثم محافظة “جبل لبنان”.وفي جنوبي “جبل لبنان”، تستقبل القرى نحو 12 ألف لاجئ سوري، فيما لا تضم المنطقة إلا مخيمًا واحدًا فقط، في بلدة “كترمايا”، تسكنه 56 عائلة.